Maltempo Calabria, allerta mareggiate a Tropea: “Attese onde alte 6 metri”, domani scuole chiuse

Paura a Tropea, centro turistico del Vibonese, dove si attende una violenta mareggiata: il Sindaco ha firmate un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e di sospensione del tradizionale mercato settimanale in programma per la giornata di domani, sabato 14 dicembre. Disposto anche il divieto di transito pedonale e veicolare sul lungomare.

A Tropea e dintorni sono attese raffiche di vento sino a 100 chilometri orari con ode quindi sino a sei metri di altezza. L’ultima mareggiata a Tropea, nel gennaio del 2017, ha causato enormi danni al lungomare, ripristinato solo da qualche mese.

“Si tratta di uno scenario con pochi precedenti che se dovesse concretizzarsi potrebbe provocare significativi danni lungo il litorale”. E’ quanto afferma il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì che ha spiegato il motivo della sua scelta. La decisione è stata adottata a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile nel quale si afferma che “le previsioni meteo per la serata di oggi e per la giornata di sabato consigliano particolare prudenza. Si prevedono in città raffiche di vento intorno ai 100km/h e onde di oltre 6 metri, oltre ad intense precipitazioni”. Macrì ha deciso per questo di adottare specifica ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, cosi’ come l’annullamento del mercato settimanale che si tiene tutte le mattine di sabato.