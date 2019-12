Allerta Meteo, Ciclone Afro-Mediterraneo si avvicina all’Italia dal Maghreb: caldo, forte vento di scirocco e piogge torrenziali

L’Italia è di nuovo in Allerta Meteo per l’arrivo di un Ciclone Afro-Mediterraneo che nei prossimi giorni determinerà piogge torrenziali al Nord/Ovest, in Sardegna, Sicilia e Calabria. Sta già piovendo sul serio al confine tra Piemonte e Lombardia, dove nelle ultime ore sono caduti 60mm di pioggia a Brebbia e 55mm a Verbania sul Lago Maggiore. Piove anche in Liguria con picchi di 45mm sulle colline di Genova, dove s’è verificato un altro importante crollo stradale. Proprio questo Ciclone, che attualmente si trova intorno a Gibilterra, sta determinando il caldo anomalo di queste ore sull’Italia con temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo, oltre i +15°C nelle minime notturne persino al Nord e fino a +20°C nelle ore diurne da quattro giorni consecutivi in gran parte del Paese. Un’anomalia che proseguirà anche nei prossimi giorni proprio per la persistenza di questo Ciclone che dall’Algeria si sposterà sulla Tunisia e poi nel mar Tirreno entro Giovedì 19 Dicembre.

Proprio per questo centro ciclonico di bassa pressione, nelle prossime ore si attiveranno intense e abbondanti piogge alimentate dallo “stau” nelle aree pedemontane di Sardegna tirrenica, Sicilia e Calabria meridionale jonica esposte ai venti di Sud/Est che soffieranno in modo particolarmente intenso. Così i versanti esposti allo scirocco verranno colpiti da 24-36 ore di piogge intense e abbondanti, mentre il maltempo si intensificherà anche al Nord, e in modo particolare al Nord/Ovest tra Liguria e Piemonte. I fenomeni più intensi colpiranno domani la Sardegna e la Corsica, ma pioverà in modo abbastanza intenso anche su Calabria e Sicilia orientali, specie nelle Serre, in Aspromonte, sui Peloritani e sull’Etna.

Il passaggio del Ciclone si esaurirà nella serata di Giovedì, ma Venerdì 20 inizierà un altro brusco peggioramento che provocherà piogge torrenziali su tutto il Nord e abbondanti nevicate sulle Alpi, per poi estendersi nel weekend alle zone tirreniche del Centro/Sud. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

