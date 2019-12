Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “arancione” per le piene dei fiumi

“Per la giornata di domani 23 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’ allertamento. La criticità idraulica ARANCIONE nella macroarea F è relativa alla piena del fiume Po nella sezione di Boretto, mentre è GIALLA per le sezioni vallive dei fiumi Enza e Secchia. La criticità idraulica è GIALLA nella macroarea H per la piena del Po, in particolare nella sezione di Casalmaggiore; nella macroarea D è relativa alla piena del fiume Po nelle sezioni di Pontelagoscuro e Arriano e per la propagazione dei colmi di piena del fiume Reno e degli affluenti di destra; nella macroarea B è relativa propagazione dei colmi di piena dei Fiumi Romagnoli. La criticità idrogeologica è GIALLA nelle macroaree montane“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 23 dicembre 2019 fino alle 00:00 del 24 dicembre 2019“.

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, BO, FE, RA, FC, RN, per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.