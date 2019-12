Allerta Meteo Estofex per il Sud Italia: nubifragi e grandine di grandi dimensioni, rischio alluvioni lampo e tornado

Allerta Meteo – Il maltempo torna a colpire l’Italia, in particolare le regioni meridionali, ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per Sud Italia, Tunisia settentrionale, Malta, Grecia e Turchia occidentale, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Attese numerose trombe marine vicino alle coste.

L’allerta si intende formalmente valida fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 11 dicembre.

Una profonda depressione sta entrando nel Mediterraneo e aumenta l’instabilità. Lo sviluppo di un vortice di basso livello al Sud Italia sarà associato con una forte avvezione di vorticità assoluta positiva nel Mar Ionio. La rottura di un’onda di Rossby, evidentemente causata dalle Alpi, determinerà una bassa pressione in cut-off nella mattina di domani, mercoledì 11.

Un’altra depressione nel Nord Atlantico si sta avvicinando all’Irlanda e al Regno Unito, con una forte avvezione di aria calda nella Scandinavia sudoccidentale. Alcune tempeste potrebbero produrre dei fulmini nel settore freddo della depressione.

Sud Italia, Tunisia settentrionale, Malta, Grecia, Turchia occidentale

Durante la prima metà della giornata odierna, un forte flusso settentrionale sulla Tunisia porterà masse d’aria instabili e le tempeste potrebbero produrre nubifragi o grandine di piccole dimensioni. Durante il pomeriggio, la minaccia di alluvioni lampo si sposterà su Sud Italia, Grecia e Turchia occidentale. Un forte flusso dei livelli medio-bassi sulla Grecia meridionale aumenterà il deep layer shear fino a 15-20m/s, che si sovrapporrà con un CAPE di 400-800J/Kg. Qualche evento di grandine di grandi dimensioni è previsto su Creta ed Egeo meridionale, con nubifragi attesi su Grecia centrale e coste della Turchia, dove l’acqua precipitabile supererà i 20mm e i modelli prevedono forti zone di convergenza. L’attività della tempesta continuerà nella mattina di domani nel Mar Egeo, prevalentemente in mare.

Numerose trombe marine sono attese vicino alle coste, soprattutto del Mar Ionio, dove le condizioni saranno ideali: instabilità da moderata ad alta (400-800J/Kg), flusso debole e forti lapse rates dei livelli medio-bassi.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi colpirà il Sud Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

