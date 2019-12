Allerta Meteo Firenze: rischio neve da domani

Anche a Firenze scatta l’allerta gialla per rischio neve. Lo stabilisce il nuovo bollettino emesso dal centro funzionale regionale per la zona che comprende anche il comune (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa).

L’allerta neve, si spiega da Palazzo Vecchio, scattera’ domani dalle 3 di notte, per concludersi 4 ore dopo, alle 7 del mattino. Da mezzogiorno, poi, e’ prevista l’allerta per il vento. Nelle previsioni per la nottata si parla di “possibili deboli nevicate fino a quote pianeggianti sulle zone centro-settentrionali”. Poi, gia’ in mattinata, di “innalzamento della quota fino a 1000-1200 metri”.