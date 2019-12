Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: pericolo valanghe da moderato a marcato

Pericolo valanghe “moderato” sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia per la giornata di oggi, mentre, con il passare delle ore, il rischio ‘moderato’ si estendera’ anche alle Prealpi. In quota – si legge nel Bollettino Valanghe – sono presenti accumuli da vento, di modeste dimensioni sulle zone occidentali piu’ consistenti e maggiormente diffusi a Est e soprattutto nella zona del Canin.

Sopra i 1800 m sui pendii molto ripidi, gli accumuli di neve ventata, se sollecitati possono staccarsi in genere con forte sovraccarico, originando valanghe di piccole e medie dimensioni; sul monte Canin non si esclude il distacco localmente anche con debole sovraccarico sui pendii molto ripidi. Per la giornata di mercoledì sono previste precipitazioni da moderate ad abbondanti, con nevicate solo oltre i 2000 m.

La pioggia prevista appesantirà il manto nevoso. Su Alpi e Prealpi il pericolo valanghe sarà ancora moderato, con possibili valanghe spontanee di neve umida sia a debole coesione che a lastroni, dai pendii più ripidi e lungo i canaloni in genere di medie dimensioni.

Per giovedì, infine, il rischio salirà a marcato su tutto il territorio montano. Previste infatti diffuse precipitazioni da abbondanti ad intense nevose oltre i 1800-1900 m. Sui pendii ripidi e lungo i canaloni a tutte le esposizioni oltre i 1700 m, saranno possibili distacchi spontanei di valanghe sia a debole coesione che a lastroni, di neve umida o bagnata sotto i 1900 m e di neve asciutta sopra tale quota con fenomeni di medie e grandi dimensioni.