Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla e piogge intense

Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia dalle 13 di oggi alle 24 di domani, venerdì’ 20 dicembre, per rischio idrogeologico causa piogge intense e localmente molto intense. Lo comunica la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che informa che “la regione nei prossimi giorni sarà interessata da correnti meridionali molto umide, associate a tre fronti: uno nella serata di giovedì, un altro nella notte tra venerdì e sabato e il terzo e ultimo domenica mattina. Oggi piogge intermittenti e moderate su costa e Tarvisiano, abbondanti in pianura, piu’ continue e intense sulle Prealpi e in Carnia. Quota neve oltre i 1800-2000 metri. Vento moderato da sud specie sulla costa e in quota”.

“Tra domani e sabato 21 dicembre, – si dice ancora – dopo una pausa venerdi’ mattina, dal pomeriggio e fino a sabato mattina sono previste piogge anche temporalesche da abbondanti a intense su costa, pianura e fascia alpina, intense o localmente molto intense sulle Prealpi. Quota neve oltre i 1700-1900 metri. Su pianura e costa soffiera’ vento di Scirocco in genere moderato, anche forte nella notte su sabato sulla costa, quando ci saranno condizioni favorevoli all’acqua alta e o a mareggiate. In montagna e’ previsto infine vento sostenuto o forte da sud”.