Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: allarme arancione per piogge forti dalla serata di oggi e fino a domenica

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo di colore arancio per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domenica prossima. Già dal tardo pomeriggio-serata di oggi e fino a sabato mattina, si legge nell’avviso, si registrano piogge da moderate ad abbondanti su Alpi, pianura e costa, intense sulle Prealpi. Neve sui 1800-2000 sulle Prealpi, 1400-1600 sulle Alpi. Sulla costa dalla sera soffierà Scirocco sostenuto. Vento sostenuto da sud anche in montagna. Per domani, nella notte sulla costa soffierà Scirocco forte, con probabili mareggiate o acqua alta. Sulle Prealpi e in Carnia piogge molto intense, anche temporalesche, con vento sostenuto da sud; sulle altre zone piogge da abbondanti ad intense. Neve sui 1800 in calo alla fine dell’episodio fino a 1500 metri circa sulle Prealpi, 1300 sulle Alpi. Dal pomeriggio, ci sarà un miglioramento con Libeccio moderato.