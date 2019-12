Allerta Meteo, il fronte freddo irrompe al Sud Italia: prime nevicate, temperature in picchiata [LIVE]

Allerta Meteo – Irrompe al Sud Italia l’aria fredda: sta iniziando in queste ore la prima irruzione gelida della stagione invernale per le Regioni del meridione. L’aria fredda, proveniente dai Balcani, sta facendo crollare le temperature: a Bari e Brindisi abbiamo già +7°C in pieno giorno, dove fino a pochi giorni fa le massime raggiungevano i +20°C. Come possiamo osservare dall’ultima immagine satellitare in alto, nell’immagine a corredo dell’articolo, si sono già attivati i fenomeni di “Adriatic Effect Snow” e “Tyrrhenian Sea Effect”, con le nubi che scaricano precipitazioni nelle zone più esposte alle correnti di grecale nel medio e basso Adriatico, e di tramontana nel basso Tirreno. Non a caso sulle Murge baresi sono già caduti 15–20mm di pioggia con temperature crollate a +5°C in collina.

Il “clou” dell’irruzione fredda è stato anticipato alle prossime ore, tra oggi pomeriggio e la prossima notte, quando l’impulso freddo proveniente da Nord/Est raggiungerà il suo picco più intenso.

Proprio in questa fase, si verificheranno le nevicate più abbondanti per i fenomeni più intensi: in Calabria e Sicilia avremo temporali anche forti per i contrasti termici, con abbondanti nevicate in Sila, sull’Etna, sui Nebrodi e sui Peloritani, con accumuli a partire dai 300–400 metri di altitudine. Nevicherà più in basso, con accumuli già dai 100–150 metri di quota, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania.

Il maltempo continuerà anche domani, Domenica 29 Dicembre, con ulteriori nevicate fino a bassa quota su tutti i rilievi del Sud, fin a quote collinari. I venti si intensificheranno con mari in tempesta, e le temperature rimarranno molto basse.

Continuerà a fare freddo al Sud anche nei primi giorni della prossima settimana, fino alla Notte di San Silvestro, mentre al Nord avanzerà l’Anticiclone che piano piano farà aumentare le temperature soprattutto su Alpi e Appennini, e in modo particolare nelle ore diurne.

Soltanto nel giorno di Capodanno, Mercoledì 1 Gennaio, le temperature torneranno ad aumentare anche al Sud, riportandosi su valori miti e piacevoli per il corpo umano. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: