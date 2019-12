Allerta Meteo, adesso il freddo fa sul serio: violenta “Tempesta Invernale” porta neve in pianura, vento da uragano e forti temporali per altri 3 giorni

Allerta Meteo – Sono ore d’inverno sull’Italia: forti nevicate stanno colpendo la Sila, in Calabria, nei versanti settentrionali e orientali dell’altopiano calabrese. Sulle montagne di Acri, Longobucco e Savelli c’è oltre mezzo metro di neve, mentre a valle sono caduti fino a 100mm di pioggia proprio tra Longobucco e Cirò, dove ieri c’è stato anche un tornado. Spettacolari le immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e nei video di seguito:

Adesso le attenzioni si focalizzano sulla recrudescenza del maltempo nei prossimi giorni. Il “ciclone bomba” che in queste ore sta colpendo l’Islanda con fenomeni meteorologici estremi, innescherà una saccatura nord Atlantica che manderà diversi impulsi di freddo e maltempo sull’Italia. Così nei prossimi giorni avremo persistenti fenomeni perturbati e freddi nel nostro Paese, anche importanti.

Domani, Giovedì 12 Dicembre, in mattinata avremo un passaggio perturbato che al Nord porterà la neve fin in pianura Padana, in modo particolare in Emilia Romagna, e fin nei fondovalle anche in Trentino Alto Adige. Poi nel pomeriggio/sera continuerà il maltempo al Sud, nel basso Tirreno e soprattutto in Calabria, con nevicate sui rilievi oltre i 1.300 metri di altitudine.

Dopodomani, Venerdì 13 Dicembre, la situazione precipiterà proprio nel giorno di Santa Lucia: in mattinata un fronte perturbato porterà la neve su tutta la pianura Padana, all’alba a Torino, poi a Milano, infine su Veneto ed Emilia Romagna. Potrebbe imbiancarsi anche Udine, in Friuli Venezia Giulia. Accumuli abbondanti fino a bassa quota sull’Appennino ligure e tosco/emiliano. Nel pomerigigo si alzerà un impetuoso vento di maestrale su tutto il mar Tirreno con violenti temporali tra Lazio, Campania e Calabria tirrenica, fenomeni che nella notte e fino a sabato mattina scivoleranno giù sulle isole Eolie e nello Stretto di Messina. Poi, nel weekend, migliorerà ovunque seppur in modo lento e graduale.

