Allerta Meteo, l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo scirocco: maltempo al Nord, caldo al Centro/Sud

Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a Palermo, Reggio Calabria e Oristano abbiamo +19°C, a Roma e Cagliari +18°C.

Domani, Lunedì 2 Dicembre, il maltempo si estenderà al Nord/Est, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, e alle Regioni tirreniche, con temporali in Toscana, Umbria e Lazio. Pioverà anche nel Veneto, in Emilia Romagna, nelle Marche e nelle zone joniche del Sud, in Sicilia, Calabria e Puglia.

Le temperature aumenteranno ulteriormente per lo scirocco soprattutto al Centro/Sud, come possiamo osservare dalle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo (carte sinottiche e termiche di ECMWF, e dettaglio del Moloch dell’ISAC-CNR con le precipitazioni, le temperature e i venti di oggi e domani sull’Italia).

Si può notare come dalla serata di domani, Lunedì 2 Dicembre, irromperà la Bora al Nord/Est con temperature in netto calo: a metà settimana farà infatti più freddo al Nord e nelle Regioni Adriatiche, ma senza precipitazioni degne di nota.

La prima ondata fredda della stagione, infatti, si sta dirigendo sulla Spagna e nei prossimi giorni farà decisamente più freddo in Marocco rispetto a gran parte d’Italia e ai Balcani. Ma l’appuntamento con freddo e neve nel nostro Paese è soltanto rimandato di qualche giorno, come si può evincere dalle nostre previsioni meteo. Intanto per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: