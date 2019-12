Con l’allerta meteo rossa domani in Liguria saranno chiuse in automatico tutte le scuole di ogni ordine e grado nei comuni. Inoltre dalle 8 si fermeranno le attività in porto a Genova e Savona, per lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in relazione al Maltempo. Con la chiusura dei cantieri a Genova si fermano anche i lavori del nuovo viadotto sul Polcevera, che pure resta presidiato.