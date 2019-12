Allerta Meteo Liguria: mareggiate intense sul Levante

E’ stato confermato per la giornata di oggi l’avviso meteo emanato da Arpal per mareggiate intense sulle coste del Levante della Liguria. Il tratto di costa interessato è quello tra Portofino e il confine con la Toscana. In mattinata il moto ondoso è previsto in lenta diminuzione. Scende da burrasca forte a burrasca, invece, l’intensità prevista per il vento su tutta la regione.

Per quanto riguarda il mare, le boe agli estremi del Mar Ligure hanno registrato questi valori massimi: ad Est la boa della Gorgona ha toccato quasi i 6 metri di onda significativa mentre, alle 10, è attestata intorno ai 3 metri, con un periodo di picco costante tra i 10 e gli 11 secondi.

A ovest, la boa di Nizza ha raggiunto i 5 metri di onda significativa con un periodo di picco intorno agli 8-9 secondi, registrando alle 10 un’onda significativa di 3.7 metri. Il vento è ancora a raffiche e dai dati registrati le più intense si sono registrate nella prima parte della notte, in costa toccando i 125.5 chilometri orari a Fontana Fresca (alle spalle di Sori), sui rilievi 113.8 a Poggio Fearza.