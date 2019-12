Allerta Meteo Liguria, nuova perturbazione tra domani e domenica: forti mareggiate e onde di 5,5 metri

Circa 800 persone isolate per alcune ore nel comune di Badalucco a causa di una frana, sei sfollati in una frazione e due torrenti esondati, l’Armea e il Nervia, senza conseguenze di rilievo. E’ il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito l’entroterra della Liguria di Ponente con piogge che hanno raggiunto picchi di 200 millimetri in dodici ore. Sul Levante resta in vigore fino a mezzanotte l’allerta meteo rossa, il livello più alto, che diventerà poi arancione fino alle 8 del mattino, con una coda di allerta gialla fino a mezzogiorno. “Sono particolarmente soddisfatto che ancora una volta l’emergenza sia passata senza significativi danni a cose e persone. Ciò vuol dire anzitutto che i cittadini hanno imparato a prendere i fenomeni sul serio e a comportarsi di conseguenza, e poi che la cura del territorio, le arginature, la pulizia degli alvei che abbiamo messo in atto hanno ridotto il rischio“, ha affermato il governatore ligure Giovanni Toti, facendo il punto con la stampa.

Il sindaco di Genova Marco Bucci conferma che nessun rio a Genova ha superato il livello guardia e che le due idrovore posizionate alla base del rio Fegino per precauzione non sono entrate in funzione. L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sottolinea come negli ultimi 45 giorni in Liguria siano caduti oltre duemila millimetri di pioggia in aree dove normalmente cadono annualmente 1.400 millimetri.

A Badalucco, oltre alla frana sulla strada che aveva isolato il paese, risultano sei persone sfollate nella frazione Poggio. “Tratteremo questa situazione tra qualche ora”, ha assicurato l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone. Chiusa la strada provinciale delle Cinque Terre, in corrispondenza del bivio per Riomaggiore, per una frana, così come la via che raggiunge l’abitato di Chignero a Rapallo. “Il fronte è ormai transitato su tutta la parte occidentale e centrale, ci aspettiamo ancora precipitazioni sulla zona del levante“, ha spiegato Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal. Una nuova perturbazione è attesa tra sabato sera e domenica mattina: “Interesserà solo il centro-levante ma valuteremo domani“, ha aggiunto la Giannoni. Per domenica attenzione anche alle forti mareggiate di libeccio, con onde alte 5,5 metri e periodo di 10-12 secondi, “una quantità di energia in gioco importante e potente“, ha concluso la meteorologa.

“A livello areale – spiega Arpal – nelle ultime 12 ore sono state raggiunte cumulate tra elevate e molto elevate sulla zona dell’estremo ponente. 276.6 i millimetri di pioggia caduti a Ceriana, 263.6 a Montalto Ligure, 173.6 ad Airole, 172.2 a Borgomaro tutte stazioni dell’imperiese. Attualmente le precipitazioni stanno insistendo in particolare sul centro della regione. A seguito delle piogge delle ultime ore sono stati registrati importanti incrementi dei livelli idrometrici con il raggiungimento della soglia di piena straordinaria in diverse sezioni del Ponente ligure, dove si attendono ancora risposte alle precipitazioni”. E’ in corso anche un deciso aumento del moto ondoso: la boa di Ventimiglia ha registrato 4 metri di onda significativa e circa 7 metri di onda massima.

Maltempo, Toti: “Isolato Badalucco ma no grossi danni in Liguria”

“Finora le previsioni si sono dimostrate corrette, abbiamo avuto picchi di 200 millimetri di pioggia ma il fronte ormai è passato sul Ponente e il Genovesato senza particolari danni, tranne che nel paese di Badalucco che è stato interessato da due diverse frane ed è attualmente isolato“. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ennesima ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale. “Nel levante ligure – ha spiegato Toti – i fenomeni più intensi sono invece attesi nel cuore della notte. La cura e la tutela del territorio, con grandi investimenti nel corso di questi anni, hanno creato delle situazioni di minore rischio. Se nessuno dei principali fiumi è esondato – ha concluso il governatore ligure – vuol dire che il lavoro paga”.

Maltempo Liguria: riaperta viabilità verso Badalucco

La viabilità lungo la strada provinciale 548 nell’imperiese interrotta a causa di una frana è stata ripristinata e gli 800 abitanti del Comune di Badalucco non sono più isolati. E’ la novità emersa stasera a Genova nel centro della protezione civile. Le sei famiglie evacuate in località Poggio restano allontanate dalle loro abitazioni a causa di una frana.

Maltempo Liguria, rivi esondati a Ponente

Forti precipitazioni e maltempo sulla Liguria hanno provocato l’esondazione di alcuni torrenti nel savonese, in particolare il rio San Rocco a Ceriale, uscito dagli argini nei pressi della foce senza provocare danni ingenti. Il livello di tutti i corsi d’acqua è cresciuto nel pomeriggio, poi da circa un’ora i fenomeni sono andati in lenta attenuazione sull’imperiese e sull’albenganese, spostandosi verso il centro della regione. Nell’entroterra genovese, nella zona di Campo Ligure lo Stura ha superato la prima soglia di guardia. Per quanto riguarda il levante, secondo quanto riportato da Regione Liguria, i picchi di piena dei corsi d’acqua sono previsti nella notte.