Allerta Meteo, altre 36 ore di maltempo e nevicate al Sud: fine anno al gelo [MAPPE]

Allerta Meteo – Fine 2019 al freddo e al gelo per il Sud Italia, con ulteriori nevicate a bassa quota fino a Lunedì 30 Dicembre (compreso). L’ondata di maltempo proseguirà per altre 36 ore con abbondanti nevicate sui rilievi di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne della Campania, Calabria e Sicilia, soprattutto sul Pollino, in Sila, su Nebrodi, Madonie e sull’Etna. Domani, Lunedì 30 Dicembre, nevicherà a quote collinari anche sugli Iblei, con forti venti di grecale soprattutto sul mar Jonio. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: