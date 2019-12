Il Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala per domani un livello di allerta arancione nel Piemonte sud orientale, lungo il Belbo, il Bormida e lo Scrivia, per il peggioramento del Maltempo atteso dalla mattinata, che potrebbe provocare limitate esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante. Allerta arancione anche nel Piemonte settentrionale, per i rischi legati a possibili valanghe. Allerta gialla in gran parte del resto del territorio regionale.