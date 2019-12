Allerta Meteo Piemonte: dichiarata la fase di preallarme per maltempo

La Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato la fase di preallarme per il maltempo.

L’aggiornamento del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnala nelle prossime ore la crescita dei livelli idrometrici del Tanaro e dei suoi principali affluenti (Orba, Bormida e Belbo) e dello Scrivia, con valori al di sotto delle soglie di attenzione. Nel nord Piemonte, in aumento il Sesia e il Toce.

E’ stata aperta Sala operativa a Torino, in modalità h24. Attivati i presidi logistici sul territorio e il volontariato regionale per il monitoraggio dei punti critici a sostegno degli enti locali. In allerta anche le Prefetture. Al momento sono stati aperti i Centri operativi comunali di Borgomale (Cn), Isola d’Asti e Basaluzzo (At).