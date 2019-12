Scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Alessandria, domani, in seguito alla allerta arancione per il maltempo. La decisione è stata presa dai sindaci di Serravalle Scrivia, Cassano Spinola e Gavi.

Nella provincia, già colpita dalle alluvioni di ottobre e di novembre, ci sono ancora oggi 400 sfollati. La protezione civile ha disposto l’apertura dalle 7 di domani mattina dei Com – Centri Operativi Misti – per monitorare i corsi d’acqua. Rischio frane e, in montagna, pericolo valanghe.