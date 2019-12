La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla fino a lunedì 30 dicembre (per 36 ore dalle 12 di domenica) per rischio vento in tutta la Puglia, soprattutto sulle coste, e nevicate sparse al di sopra dei 400-600 metri. Qualche debole nevicata, o localmente moderata, è prevista anche a quote un po’ inferiori. L’allerta parla inoltre di venti forti, nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.