Allerta Meteo Sardegna: attese raffiche di tempesta, criticità fino a domani

Condizioni meteo in peggioramento in Sardegna.

Ad integrazione dell’allerta emessa ieri per forte vento di burrasca, pioggia e mareggiate fino a domani sera, la Protezione Civile regionale ha reso noto che il vento potrà raggiungere raffiche di tempesta o localmente tempesta violenta, più diffusamente nella parte settentrionale e orientale dell’Isola.