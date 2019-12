Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo si avvicina al Sud Italia: mappe impressionanti per le prossime 48 ore

Nella notte più fredda degli ultimi mesi, con temperature già sottozero nel cuore della pianura Padana (soprattutto in Emilia Romagna) e nei fondovalle del Trentino Alto Adige, il Ciclone Mediterraneo si avvicina all’Italia dal Mediterraneo occidentale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli per le prossime ore hanno ulteriormente intensificato il maltempo che colpirà dapprima la Sardegna, nella giornata di Mercoledì 4 Dicembre, e successivamente Calabria jonica e Salento nella giornata di Giovedì 5. Eloquenti le ultime mappe del modello europeo ECMWF: alle ore 14:00 avremo temperature di +15°C ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine) nella Sicilia sud/orientale, mentre alla stessa quota avremo ancora 0°C al Nord/Ovest, in Piemonte, dove la bora manterrà le temperature molto basse per tutto il giorno. Lo scirocco al Sud, con venti impetuosi nel Canale di Sicilia, e la Bora al Nord, determineranno forti venti che tra il Grecale sullo Jonio e in Campania, e il Levante su Corsica e Sardegna interesseranno tutto il Paese con raffiche da uragano, ampiamente superiori ai 100km/h.

Molto importante seguire le pagine del nowcasting in cui viene indicata la situazione meteo in tempo reale con tutte le mappe attualmente disponibili: