Allerta meteo per la tempesta di Santa Lucia: scuole chiuse domani 13 dicembre a Roma, Napoli e in diversi comuni [ELENCO LIVE]

E’ massima allerta per la tempesta di Santa Lucia che si abbatterà domani sull’Italia causando piogge intense al Centro Sud e neve nelle regioni del Nord.

I venti in particolare sferzeranno in diverse regioni, e potrebbero causare svariati danni e disagi. In conseguenza a ciò sono diversi i comuni che hanno optato per la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 13 dicembre. Di seguito l’elenco completo e aggiornato:

Lazio

Roma

Campania

Napoli

Pozzuoli (Napoli)

Attenzione ai forti venti, alle mareggiate e ai possibili episodi di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, improvvise esondazioni di corsi d’acqua minori) soprattutto in Campania e Calabria. Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting: