Allerta Meteo Toscana: piogge e temporali da stasera

La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo su tutta la regione per pioggia e temporali dalle 20 di stasera, alla mezzanotte di domani, lunedì 2 dicembre.

Una nuova perturbazione in avvicinamento dalla Francia, nella giornata odierna inizia a interessare più direttamente il nord-ovest della penisola per arrivare alla Toscana nella giornata di domani, lunedì.

Già dalla serata di oggi sono previste piogge in intensificazione sul nordovest con rovesci e temporali, anche di forte intensità, in estensione al resto della regione a partire dalle ore notturne.

Nella serata di domani fenomeni più isolati e meno intensi.