Allerta Meteo Toscana: codice arancione per pioggia, forti temporali, mareggiate e vento

Prosegue il maltempo in Toscana e la Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un nuovo codice arancione per pioggia, temporali forti, mareggiate e vento che interessa, da oggi, la costa etrusca e da domani si estende a tutto il litorale, dalla Versilia, alla costa etrusca e al Grossetano, comprese le zone interne della Toscana meridionale. Codice giallo sul resto della regione. Dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, spiega una nota, durante la notte sono attese piogge diffuse e temporali sparsi. In particolare nel Grossetano e nell’entroterra prossimo alla costa, con possibilità di colpi di vento e grandinate. Un miglioramento si registrerà già nel corso della mattinata di domenica.