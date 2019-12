Allerta Meteo Venezia: stato di preallarme per neve fino alle 20 di domani

La Polizia Locale e la Protezione civile del Comune di Venezia informano che, viste le previsioni meteo diramate da Arpav, lo stato di preallarme neve sarà prorogato fino alle 20 del 13 dicembre su tutto il territorio comunale. In base al bollettino meteo Arpav delle ore 13, infatti, “giovedì e venerdì il transito da ovest di due saccature con aria fredda porterà sulla nostra regione alcune fasi molto nuvolose, probabilmente con un po’ di precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote generalmente basse”.

In virtù delle deboli nevicate che già da stamattina hanno interessato parte del territorio comunale, in terraferma sono entrati in azione i mezzi spargisale, limitatamente a cavalcavia, sottopassi e rotatorie. Il Comune ricorda ai cittadini che nel piano d’informazione “Ocio che nevega”predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.

Tra le indicazioni che vendono date, ad esempio, c’è quella di spargere il sale prima che si verifichi una gelata o una nevicata. Viene inoltre sottolineato come sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede davanti alla propria abitazione o o al proprio negozio sia un preciso dovere previsto dal regolamento di Polizia urbana. Importante infine non scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio e non gettare o spargere acqua che possa gelare