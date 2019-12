Allerta Meteo, sarà un weekend di maltempo estremo: piogge torrenziali sulle Tirreniche e al Nord/Est, tutti i dettagli

Allerta Meteo – Ha preso il via, in queste ore, sui settori nordoccidentali, la seconda ondata di maltempo di questa settimana dopo quella appena passata di ieri che già ha portato piogge abbondanti su molte regioni, anche con danni sulla Liguria e in Campania. La nuova perturbazione atlantica, che irromperà con veemenza sul Mediterraneo centro settentrionale, porterà un forte peggioramento del tempo oggi e nella giornata di domani, dapprima al Nord, specie Liguria, alta Toscana, alto Piemonte e Friuli-Venezia Giulia poi, già da stasera, sulle regioni centrali, soprattutto appenniniche e tirreniche e ancora su tutte le aree tirreniche e appenniniche centro-meridionali per il corso di domani.

Perturbazione intensa che si assocerà anche a venti forti, in prevalenza di Libeccio, i quali spazzeranno il lungo e il largo la penisola, particolarmente intensi sulle aree appenniniche e naturalmente forti e diffusi su tutti bacini. Attese raffiche fino a 150/160 km/h in Appennino tra domani e domenica, anche su Sicilia, 70/110 km/h diffusi su coste e mari centro meridionali un po’ tutti.

Appena sopita l’azione in questa prima perturbazione, con ultime piogge e rovesci sul medio-basso Tirreno e Sicilia fino a domani sera, a ruota incalzerà subito una seconda, intensa perturbazione. Essa abborderà il Nordovest nella notte su domenica, con piogge di nuovo sulla Liguria e Ovest Piemonte, ma poi nel corso della notte e nella mattinata di domenica le piogge si trasferiranno su tutte le aree centro-orientali del Nord e soprattutto al Centro-Sud, specie settori appenninici e tirrenici. Altra passata di piogge intense, spesso a carattere di nubifragio associate a venti forti di libeccio. Nella cartina precipitazioni abbiamo evidenziato con colori a scala di blu-fucsia-arancio le aree più colpite dalle precipitazioni. Relativamente al Nord, si avrà una media tra 50 e 80 mm, tra Liguria, alto Piemonte, Centro Nord Lombardia, Sud Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Attenzione a possibili diffuse criticità per picchi decisamente superiori su molte aree. In particolare, rischio smottamenti, allagamenti, straripamenti di fiumi, saranno maggiormente possibili su Imperiese, dove sono attesi altri picchi di 100/140 mm; massima attenzione sull’altro versante ligure, dal Genovese allo Spezzino, con prospettive nelle prossime 24 ore anche qui di altri 100/140 mm di pioggia. 100 mm su area Ossola, Verbano, alto Piemonte, allerta anche qui; allerta su Nordest Veneto e soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, anche qui con accumuli diffusi sui 100 /50 mm entro fine evento, ma addirittura fino a oltre 200/220 entro domenica sera sulle aree centro-orientali friulane, specie Udinese e Goriziano. Rischio dissesti-idrogeologici sul territorio particolarmente sensibile dell’alta Toscana, con altri 100/140 mm nelle prossime ore, domani e nella perturbazione poi di domenica, fino a punte di 220 mm tra Lucchese, Pistoiese e la provincia di Massa-Carrara meridionale e occidentale. Massima allerta qui.

Spostandoci al Centro-Sud, dove le piogge inizieranno ad arrivare nella sera-notte, poi nel corso di sabato e ancora per domenica, massima allerta tra il Lazio, localmente anche l’Umbria meridionale, soprattutto la Campania occidentale e la Calabria tirrenica centro-settentrionale, Cosentino. Su tutti questi settori entro domenica sono attesi diffusamente 50/80 mm di pioggia, ma frequentemente 100/140 mm, fino a 220 mm sul Cosentino e rischio di serie criticità, specie su Campania occidentale, già tartassata da piogge intense nelle ultime 48 ore e su Cosentino. 100/140 mm sulla Sardegna centrale, con allerta anche sull’isola. Scarse piogge o spesso assenti sul medio Adriatico, sottovento rispetto a questo tipo di circolazione; piogge deboli-moderate, a tratti anche forti,sul resto dei settori, quelli in celeste.

