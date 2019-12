Allerta smog a Reggio Emilia, Modena e Ferrara

Scatta oggi 31 dicembre 2019 l’allerta smog a Reggio Emilia, Rubiera, Modena e nei comuni PAIR del modenese (Sassuolo, Carpi, Formigine, Castelfranco Emilia), Ferrara e Cento.

A partire dal 26-27 dicembre – spiega Arpa regionale in una nota – sono stati registrati livelli di PM10 superiori al valore limite di 50 ug/m3 in diverse stazioni della regione.

In particolare nelle province di Reggio-Emilia, Modena e Ferrara si sono verificati almeno 3 giorni consecutivi di superamento del limite.

Il fenomeno è legato alla presenza di una vasta area di alta pressione con assenza di fenomeni di avvezione che ha determinato condizioni di alta stabilità, favorevoli all’accumulo di inquinanti negli strati più bassi dell´atmosfera.

Nelle giornate di oggi e domani, in base ai risultati del modello statistico previsionale, sembrano permanere in parte del territorio regionale condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti con una tendenza all’aumento delle concentrazioni a partire dalla giornata di domani.

L’allerta è in vigore da martedì 31 dicembre 2019 fino a giovedì 2 gennaio 2020 compreso. La situazione verrà aggiornata giovedì dopo le 11, quando uscirà il nuovo Bollettino Liberiamolaria.