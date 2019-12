Alluvione in Francia, disastro in Costa Azzurra: almeno 1 morto e 2 feriti a pochi km dal confine con l’Italia [FOTO e VIDEO]

Almenmo un morto e due feriti. E’ il bilancio, ancora provvisorio, dell’alluvione che sta colpendo la Costa Azzurra, in Francia, a pochi chilometri dal confine con l’Italia. La situazione è drammatica nei sobborghi di Cannes, con oltre 140mm di pioggia in serata e pesanti allagamenti. Il corpo senza vita è stato ritrovato in condizioni indescrivibili, travolto da una grossa frana.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: