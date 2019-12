Francia, alluvioni in Costa Azzurra: si aggrava il bilancio delle vittime, 3 soccorritori morti in missione [FOTO e VIDEO]

Durante una missione di salvataggio nel sud della Francia, area colpita da alluvioni, 3 soccorritori sono morti a causa di un incidente in elicottero, nei pressi di Marsiglia. Il velivolo su cui erano a bordo, un EC145, ha perso il contatto radio e radar durante un volo di soccorso e ricognizione.

Finora le inondazioni hanno causato 2 vittime.

