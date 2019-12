Ambiente, Costa: “Il dl Clima la prossima settimana diventa legge”

“La settimana prossima diventerà legge il dl Clima, un provvedimento che guarda oltre questa legislatura per incidere su una programmazione economica con una visione plurigenerazionale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione dell’incontro con gli studenti dell’Università Luiss Guido Carli di Roma “Turning Green: l’affermazione delle tematiche ambientali nell’agenda politica”.

“I giovani oggi – aggiunge il ministro – sono player del cambiamento, quindi la transizione passa per loro, per motivi anagrafici, ma anche perche’ ci credono, e non era cosi’ quando ero io giovane”.