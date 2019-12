Ambiente: raddoppiano in Lombardia le foreste certificate, quasi 70mila ettari

Grazie all’azione e al sostegno della Regione Lombardia sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni le superfici forestali certificate presenti sul territorio regionale. Solo nell’ultimo anno i boschi con certificazione ambientale (ossia riconosciuti a livello internazionale come gestiti in modo sostenibile) sono quasi raddoppiati, passando a coprire da 38.885 a 70.486 ettari, pari all’11% dei boschi lombardi contro una media nazionale del 9%. Su 24 consorzi sono 9 quelli certificati, i quali detengono il 68,4% della superficie boscata complessivamente conferita. L’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, Ersaf, accompagnerà’ gli altri consorzi, comunità montane e comuni nel percorso di certificazione.

“Stiamo spingendo sull’acceleratore – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi al termine del tavolo regionale della filiera bosco-legno che si è svolto a Palazzo Lombardia – per valorizzare questa filiera in Lombardia. Abbiamo i migliori trasformatori di legno al mondo e intendiamo dare valore ulteriore alla materia prima lombarda per sviluppare un’economia circolare sempre più sostenibile a livello ambientale, che limiti i trasporti su gomma e che sappia creare occupazione nelle zone di montagna. Vogliamo aumentare la consapevolezza della qualità del nostro legno per aumentare la redditività dei boschi e rendere la nostra materia prima ancora più interessante per l’industria“.

“In questo anno e mezzo – ha aggiunto Rolfi – abbiamo messo in atto una serie di interventi volti a tutelare il nostro patrimonio boschivo. Nei prossimi giorni sarà aperto un bando da 18 milioni di euro per finanziare interventi volti a prevenire incendi e calamità naturali. Questo significa inoltre garantire una efficace regimazione delle acque, ridurre il rischio di erosione e migliorare la conservazione della biodiversità e del paesaggio forestale“. Il bando, rivolto a enti pubblici e privati, avrà quattro linee di finanziamento: 1) la realizzazione di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo; 2) il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico, mediante lavori di diradamento, asportazione del materiale forestale deperiente; 3) l’acquisto di vasche mobili e attrezzature di strumentazione per il monitoraggio e per la comunicazione finalizzata alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi e 4) la realizzazione o il miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali, quali opere di regimazione idraulica, di stabilizzazione dei versanti in frana, di riassetto idrogeologico.