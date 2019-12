Ancora una valanga sulle Alpi: in Valtournenche morta una guida alpina, è la terza vittima di oggi

Una guida alpina valdostana, Roberto Ferraris, di 49 anni, e’ morta dopo essere stata travolta da una valanga nella Valtournenche, in Valle d’Aosta. L’incidente si e’ verificato nella zona di punta Fontana Fredda, a circa 2.300 metri di quota, sopra la frazione Cheneil. La vittima, che stava facendo scialpinismo, faceva parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.

Roberto Ferraris era da solo al momento dell’incidente. E’ probabile che la valanga si sia staccata sotto i suoi piedi, non si sa se durante la salita o la discesa. La slavina lo ha trascinato a valle per diverse centinaia di metri. L’allarme e’ stato dato dalla moglie verso le 13 quando non lo ha visto rientrare a casa. Sul posto e’ intervenuto il Soccorso alpino valdostano. La salma e’ stata trasportata nella camera mortuaria di Valtournenche.

Si tratta della terza vittima di oggi: