Antartide: trovato un punto di perforazione per ghiacci millenari

Individuato dai ricercatori il punto esatto in cui sarà perforata la calotta glaciale dell’Antartide al fine di estrarre ghiaccio con un’età fino a 1,5 milioni di anni, la cui perforazione inizierà nella campagna 2020-2021. Lo rende noto il team di esperti di 12 istituzioni da 10 Paesi europei, coordinati da Carlo Barbante, professore dell’Università di Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISP-CNR), impegnati nel progetto europeo “Beyond Epica-Oldest Ice Core”.

Il sito di carotaggio è localizzato a Little Dome C, un’area di circa 10 chilometri quadrati a 40 chilometri dalla stazione Concordia, la base italo-francese sul Plateau Antartico Orientale. Concordia dista 1.000 chilometri dalla costa e si trova ad una quota di 3233 metri sopra il livello del mare. E’ cogestita dall’Istituto Polare Francese Paul-E’mile Victor (Ipev) e dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (Pnra), finanziato dal Miur, coordinato dal Cnr per le attivita’ scientifiche e dall’Enea per la logistica.

La scelta di “Little Dome C” è frutto di un precedente progetto europeo guidato da Olaf Eisen, professore dell’Istituto Alfred Wegener in Germania, ed è stato selezionato dopo più di 4.000 chilometri di rilievi geofisici effettuati con il Radar Echo Sounding. Nelle due ultime settimane un team internazionale di scienziati dell’Alfred Wegener, dell’Universita’ di Copenhagen e dell’Università dell’Alabama hanno effettuato ulteriori rilievi, che hanno permesso di migliorare l’accuratezza nella selezione del sito di perforazione.

Il progetto Beyond Epica, (11mln di euro dalla Commissione Europea, si estendera’ per 6 anni), e’ ufficialmente partito il primo giugno scorso, con l’intento di estrarre ghiaccio in Antartide fino ad un’eta’ di 1,5 milioni di anni, superando il progetto Epica che ha ottenuto ghiaccio fino a 800.000 anni fa. “Confidiamo – commenta Barbante – che questa carota di ghiaccio ci fornisca informazioni sul clima Antartico e sui gas serra presenti durante la transizione del Medio Pleistocene, tra 900.000 e 1,2 milioni di anni fa. Durante questa transizione la periodicita’ climatica tra le ere glaciali e’ passata da 41.000 a 100.000 anni; perche’ questo sia avvenuto e’ il mistero che ci proponiamo di risolvere”.