Arno in piena a Pisa per via del maltempo, aperto lo scolmatore: si attende il picco in serata

“E’ stata una mattinata impegnativa per la protezione civile e la polizia municipale che hanno lavorato per far fronte ai problemi creati dal forte vento di stanotte che era stato annunciato, insieme alle mareggiate, da un’allerta meteo arancione diramata nella giornata di ieri. Alcuni pini sono caduti su auto in sosta in piazza San Silvestro e in piazza d’Ancona mentre altri alberi caduti in varie zone della citta’ hanno causato la chiusura temporanea di alcune strade e problemi su una linea Enel di media tensione“. Lo ha riferito il sindaco di Pisa Michele Conti, facendo il punto della situazione sul maltempo che ora crea apprensione per la piena dell’Arno il picco della quale e’ atteso in nottata.

“Il fiume – ha aggiunto il primo cittadino – e’ ancora una volta il sorvegliato speciale. Ha gia’ superato il secondo livello di guardia ed e’ atteso per la nottata il passaggio di un’ondata di piena. Mi hanno informato che da pochi minuti e’ stato aperto lo Scolmatore che dovrebbe garantire un congruo deflusso dell’acqua, prima che raggiunga Pisa. Abbiamo disposto, da adesso in via precauzionale, la chiusura anche ai pedoni dei ponti della Fortezza e della Cittadella. In giornate come questa si puo’ comprendere meglio l’importanza della permanenza dei panconcelli (le cateratte o paratie per i pisani) sulle spallette dell’Arno nel centro cittadino, che non possono essere montati e smontati una volta al mese nel periodo delle probabili piene, sia per lo sforzo logistico, sia per i costi alti. Alle 18 partecipero’ a una riunione di coordinamento con Provincia e Prefettura per eventuali ulteriori azioni da intraprendere. La situazione e’ costantemente monitorata”.