Artista entra nel museo e mangia la banana da 120 mila dollari di Maurizio Cattelan [VIDEO]

Shock ad Art Basel Miami Beach: un artista performer ha staccato dal muro e mangiato la banana da 120mila dollari opera di Maurizio Cattelan. Il titolo dell’opera è ‘Comedian’ e l’opera è stata venduta a un collezionista francese. In un video pubblicato sul suo account Instagram, David Datuna, che si definisce artista americano nato in Georgia residente a New York, si avvicina alla banana attaccata al muro con scotch grigio, la stacca e mangia. “Performance artistica, artista affamato“, dice Datuna, sbucciando la banana. “Grazie, molto buona“, aggiunge. Alcuni presenti ridono, prima che un dipendente della galleria prenda l’uomo per portarlo via. “Non ha distrutto l’opera d’arte. La banana è l’idea”, ha detto al Miami Herald Lucia Terras, direttrice delle relazioni museali per Galerie Perrotin.

Il valore del lavoro, infatti, è la certificazione dell’autenticità, mentre il frutto è pensato per essere sostituito. Circa un quarto d’ora dopo che la banana è stata mangiata, un’altra è stata affissa al muro. La direttrice della galleria, Peggy Leboeuf, ha poi sottolineato che nessuna azione legale è programmata nei confronti di Datuna. Una delle opera più note di Cattelan è il water d’oro funzionante chiamato ‘America’, che l’artista offrì in prestito al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Di valore compreso fra 5 e 6 milioni di dollari, a settembre l’oggetto è stato rubato dal Blenheim Palace britannico, luogo di nascita di Winston Churchill, dove era in mostra.