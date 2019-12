Spazio: grande attesa per il lancio del primo satellite COSMO-SkyMed

Grande attesa per il lancio del primo satellite COSMO-SkyMed di Seconda Generazione e della sonda europea CHEOPS cacciatrice di esopianeti. La ritrasmissione della partenza avrà luogo presso l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana in via del Politecnico a Roma e si svolgerà martedì 17 dicembre alle ore 09.00..

Il lancio è previsto alle 9.54, ora italiana, dalla base spaziale di Kourou in Guyana Francese con un vettore Soyuz. Oltre al satellite italiano di Osservazione della Terra CSG-1 sarà lanciata anche la sonda dell’Agenzia Spaziale Europea cacciatrice di esopianeti CHEOPS, alla quale hanno contribuito l’ASI, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e diverse Università italiane.

Il programma COSMO-SkyMed di Seconda Generazione è finanziato dall’ASI, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.