Assicurazioni: Ivass, in 4 anni calo gestioni separate ma aumentano attivi

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Dal 2014 al 2018 il numero di Gestioni separate in euro e in valuta, collegate alle polizze vita rivalutabili, si è ridotto rispettivamente da 340 a 283 e da 25 a 14. E’ quanto si legge nel primo Bollettino sulle gestioni separate messo a punto dall’Ivass che avrà cadenza annuale. Nel 2018 sono state avviate 5 nuove Gestioni che utilizzano il Fondo utili, si legge ancora.

Gli attivi delle Gestioni sono cresciuti di circa il 23% e a fine 2018 sono pari a 525 miliardi di euro a fronte di riserve tecniche per 517 miliardi di euro. I titoli di stato e le obbligazioni diminuiscono dall’88% all’83%. è raddoppiata dal 7% al 14% la quota di portafoglio investita in Oicr mentre le compagnie assicurative hanno progressivamente ridotto le garanzie di rendimento.

Le Gestioni con tasso minimo garantito pari a 0% sono passate dal 14% al 40% e quella con tasso minimo garantito oltre 0% fino al 2% è diminuita dal 63% al 47%. La quota di rendimento trattenuta dalle imprese assicurative, infine, è rimasta sostanzialmente invariata se riferita all’attivo in gestione (1%) ed è cresciuta se rapportata al rendimento lordo realizzato (dal 28% al 34%).