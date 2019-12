Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Astaldi informa che il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha nominato Enrico Proia, quale Commissario Giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo che la Società ha attualmente in corso. Proia sostituirà il Commissario Vincenzo Ioffredi che, in data 2 dicembre 2019, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. Lo rende noto Astaldi in un comunicato.