Astronomia multimessaggera, fusione di stelle e buchi neri: scienziata italiana premiata in USA

Alessandra Corsi, scienziata italiana che ora lavora alla Texas Tech University (TTU), ha ricevuto il premio TAMEST 2020 per la sua ricerca sulla fusione di stelle e buchi neri che le ha consentito di aprire la strada a un nuovo approccio scientifico, quello dell’astronomia multimessaggera (che impiega diverse sorgenti di informazione per descrivere i fenomeni).

Corsi ha scoperto un processo di esplorazione “multisensoriale” dell’universo, in cui le onde gravitazionali raccontano parte della storia e la luce poi la completa.

Corsi si è laureata a La Sapienza ed è negli Stati Uniti dal 2010, dove ha effettuato prima un post doc alla California Institute of Technology e poi ha insegnato fisica alla George Washington University e ora alla Texas Tech University.