Auguri di Buon Natale! Buone Feste 2019! Un doodle di Google per celebrare un giorno pieno di tradizioni, storia e mistero

“Buone Feste 2019! Non importa come scegli di festeggiare, questa è la stagione in cui godersi le festività, durante il periodo più bello dell’anno!“: per il 3° giorno consecutivo il celebre motore di ricerca Google celebra le festività natalizie con un colorato doodle.

Il giorno di Natale è un giorno pieno di tradizioni, storia e anche mistero, ma anche un’occasione per fare gli auguri alle persone care: di seguito tanti link per approfondire le origini di questa festa e per scegliere gli auguri perfetti da inviare oggi!