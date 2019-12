Buona Festa dell’Immacolata Concezione: i VIDEO più significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp

La Chiesa cattolica celebra l’8 dicembre la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

La Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai genitori (sant’Anna e san Gioacchino), così come vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale sin dal suo concepimento.

