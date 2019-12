Buona Vigilia di Capodanno! Oggi fioccano i buoni propositi e gli auguri propiziatori per un “Buon 2020“, “Buon Anno Nuovo” o “Felice Anno Nuovo“.

Per festeggiare la Notte di Capodanno 2019/2020 proponiamo in alto nella gallery una selezione di immagini e GIF, di seguito i link a video, frasi e citazioni, per fare gli auguri (immancabili) di Buon Anno Nuovo!