Australia, un centinaio di incendi nell’est: devastati numerosi parchi nazionali, quasi 3 mila vigili del fuoco impegnati

Sono circa 2.800 i vigili del fuoco impegnati a combattere contro un centinaio di incendi nel New South Wales, nell’Australia orientale, compreso un “mega incendio” che sta minacciando i centri abitati a nord ovest di Sydney. Il Rural Fire Service dello stato ha riferito che il fronte delle fiamme, che si estende per una sessantina di chilometri, sta continuando a devastare numerosi parchi nazionali, compresi quelli di Wollemi, Yengo e Dharug. Secondo le autorità ci vorranno settimane per estinguere le fiamme, che hanno già devastato nel complesso un’area di 350 mila ettari.