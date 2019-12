Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “A seguito delle indicazioni impartite ai concessionari per l’anno 2020 sono pervenuti programmi di manutenzione ordinaria sull’intera rete in concessione, per una spesa stimata di circa 1,1 miliardi di euro, significativamente superiore ai valori medi degli anni precedenti”. Ad affermarlo è la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli in occasione dell’informativa urgente del Governo sul crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona.