Babbo Natale in viaggio: quest’anno seguito anche dalla Stazione Spaziale

L’esercito statunitense ha seguito in diretta per decenni ogni 24 dicembre il tour di Babbo Natale, fornendo la localizzazione precisa delle renne: per la prima volta quest’anno ha ricevuto assistenza dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“Abbiamo ottenuto una conferma visiva che Babbo Natale sta attualmente viaggiando sull’India!“, ha annunciato l’astronauta NASA Andrew Morgan.

La ISS, in orbita a 400 km sopra la Terra, offre agli astronauti “un punto di osservazione ideale per seguire Babbo Natale nel suo viaggio intorno al mondo“, ha spiegato il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (North American Aerospace Defense Command, NORAD)

Le informazioni raccolte congiuntamente consentono di visualizzare, in diretta e in 3D, il viaggio di Santa Claus sul sito www.noradsanta.org, visitato da oltre 20 milioni di persone ogni Natale.