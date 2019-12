Barca affonda al largo di Alghero: la Guardia costiera salva tre diportisti

Erano partiti dal porto di Alghero a bordo di una barca che li avrebbe dovuti portare sino a Castelsardo, ma che per cause ancora da accertare, ha iniziato a riempirsi d’acqua durante la navigazione. L’affondamento del natante su cui viaggiavano tre diportisti è iniziato in prossimità del Lazzaretto. Dopo aver lanciato l’SOS, sono rimasti in attesa dei soccorsi. A recuperarli sono stati i militari della Guardia costiera di Alghero. Pochi minuti dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo algherese della capitaneria di porto hanno raggiunto i malcapitati a bordo di una motovedetta e li hanno tratti in salvo quando ancora le loro condizioni di salute erano buone. Con l’aiuto di mezzi adeguati, l’imbarcazione affondata in un tratto di mare profondo circa 16 metri è stata recuperata subito per evitare pericoli di inquinamento. È stata aperta un’indagine.