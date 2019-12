Bastoncini di pesce richiamati dagli scaffali: contengono corpi metallici, non consumare e riconsegnare [LOTTO E MARCHIO]

Il centro di vendita all’ingrosso e al dettaglio Metro ha richiamato i bastoncini di pesce surgelati a marchio Ocean Blue, per la possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica. Il prodotto, confezionato in scatole da 30 pezzi per un peso complessivo di 900 grammi, presenta il numero di lotto L9032F90 e il termine minimo di conservazione è indicato in 31/08/2020.

I bastoncini di pesce sono prodotti da Frosta nello stabilimento di Bydgoszcz, in Polonia (marchio di identificazione PL04611803WE). I clienti che abbiano già acquistato confezioni appartenenti al lotto indicato sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita, per la sostituzione con altro prodotto o per procedere al rimborso.