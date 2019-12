Belluno: escursionista scivola e precipita per decine di metri, trovato morto

Un escursionista ha perso la vita in Cadore, nel bellunese, probabilmente a causa di una scivolata che lo ha fatto precipitare per alcune decine di metri. Ieri sera, su richiesta della Centrale dei carabinieri, il Soccorso alpino della Val Comelico, assieme al Sagf di Auronzo di Cadore, ha avviato la ricerca dell’uomo, non rientrato da un’escursione.

I soccorritori, dopo avere ipotizzato la probabile meta del 59enne, cioè il Bivacco Caimi, in Valle del Cornon, Campolongo, percorrendo il sentiero numero 334 si sono incamminati e dopo una ventina di minuti sono state notate le tracce di una scivolata dal sentiero. Attrezzata la calata, i tecnici sono scesi lungo il pendio di neve dura per un centinaio di metri, poi da un salto di 40 per seguire ancora il pendio per altri 50 metri, finché non si sono imbattuti nel corpo senza vita dell’escursionista. Dal momento che il recupero notturno del corpo sarebbe stato impegnativo e rischioso, in accordo con la magistratura, questa mattina l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha provveduto a imbarcare la salma.