Bimbo di 2 anni muore tragicamente in un incendio domestico: era corso in casa per tentare di salvare il cane

Un incendio in casa si è trasformato in un vero e proprio incubo per due genitori e la loro famiglia. Kurtis e Caitlin Sharp vivono in Arkansas (USA) e nel rogo hanno perso molto di più dei loro beni e averi. Nessuno era in casa al momento dello scoppio dell’incendio e la famiglia ha subito richiesto aiuto e cercato di spegnere le fiamme da soli. Tuttavia, nel caos della situazione, i genitori non si sono accorti che il piccolo Loki Nicholi Mason, di soli 23 mesi, era rientrato in casa per salvare il loro cane, ha confermato il capo dei Vigili del Fuoco di Gentry, Vester Cripps, a Northwest Arkansas Democrat-Gazette.

Purtroppo, il gesto eroico del piccolo non ha avuto successo e anche lui è rimasto intrappolato tra le fiamme come il suo cane. Il suo corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco, che ritengono che l’incendio sia stato provocato da un problema elettrico, secondo Cripps. È in corso un’indagine.

“Voglio fermarmi qui e dire di non dare mai per scontati i vostri figli. Apprezzate ogni singolo momento con loro. Ti amiamo e sappiamo che sei in un posto migliore”, ha scritto il padre del piccolo sul suo profilo Facebook, accompagnata da una foto del bimbo. I funerali di Loki si terranno sabato 7 dicembre e il padre ha chiesto ai familiari di non vestirsi solo di nero ma di mescolare il colore con quelli preferiti del bambino, che erano rosso, bianco e nero, per celebrare la sua breve vita.