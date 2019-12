Dalle biomasse legnose anche la produzione di neve rinnovabile: a Cavalese il primo impianto

Presso Bioenergia Fiemme spa di Cavalese, impianto di teleriscaldamento a biomassa associato FIPER, si terrà oggi la presentazione dell’impianto trigenerativo, capace di produrre simultaneamente energia termica, elettrica e frigorifera sotto forma di neve.

La collaborazione tra BioEnergia Fiemme e le società Nevexn e Demaclenko rappresenta una frontiera per l’innovazione tecnologica che, partendo dalle biomasse e dai cascami termici di scarto della centrale di Cavalese, riesce a programmare la produzione di neve di qualità anche con condizioni meteorologiche sfavorevoli e temperature positive.

Questo progetto è la testimonianza di come i gestori di teleriscaldamento a biomassa siano sempre alla ricerca di nuovi modelli di business per diversificare i servizi, farsi parte attiva del territorio e valorizzare la filiera bosco-legno locale in progetti d’avanguardia internazionale.